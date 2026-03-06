「みんかぶ」が集計する「個人投資家の予想（最新４８時間）」の６日午前１０時現在で、Ｐｈｏｔｏｓｙｎｔｈが「買い予想数上昇」で３位となっている。 ６日の東京市場で、フォトシンスは４日続伸。同社は３日に「フィジカルＡＩ領域に本格参入する」と発表しており、これが引き続き材料視されているようだ。 同社はフィジカルＡＩの研究開発拠点となる「ＰｈｏｔｏｓｙｎｔｈＰｈｙｓｉｃａｌＡＩＬａｂ（フォ