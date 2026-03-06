タカショーは安い。５日取引終了後、２７年１月期連結業績予想について売上高を２２９億６１００万円（前期比１３．４％増）、営業利益を５億１００万円（同２．３倍）、最終利益を１億２０００万円（同３９．６％減）と発表。配当予想は５円（前期同額）とした。最終減益の見通しを示したことが売り材料視されているようだ。 同時に発表した２６年１月期決算は、売上高が２０２億４６００万円（前の期比１．８％増）