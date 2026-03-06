国際サッカー連盟(FIFA)は北中米ワールドカップを中継する放送局に対し、クーリングブレイク中のCM挿入を許可するようだ。『ESPN』が伝えている。アメリカ、メキシコ、カナダで開催される北中米W杯は酷暑が予想されており、全104試合でクーリングブレイクを採用することが発表されている。クーリングブレイクは前半と後半それぞれ22分ごろから3分間行われ、選手はドリンクを飲んだり冷却タオルやファンなどで体を冷やしたりす