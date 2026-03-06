北海道コンサドーレ札幌は6日、FWアマドゥ・バカヨコが家庭の事情により一時帰国することを発表した。合流目安は公表していない。バカヨコは前節のFC岐阜戦で一発退場となり、今後2試合の出場停止処分が下されている。また、バカヨコは退場したファウルの際に負傷して担架に乗ってピッチを後にしていた。