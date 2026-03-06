アジアサッカー連盟(AFC)は5日、同日のオーストラリア女子アジアカップ・イラン女子代表対オーストラリア女子代表で今大会の総入場者数が8万2371人となり、グループリーグ第2節1日目にして1大会の総入場者数記録を更新したことを発表した。AFCによるとこれまでの最多記録は2010年の中国大会で5万9910人。今大会は開催国・オーストラリアのオープニングマッチで大会記録の4万4379人が来場し、1試合で前回の有観客開催・ヨルダン