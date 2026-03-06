【その他の画像・動画等を元記事で観る】 山崎育三郎が本格プロデュースを手掛ける新オーディションプロジェクト、『OK！Diamonds』の始動が発表となった。 ■眠っているダイヤモンドのような才能の原石を発掘 『OK！Diamonds』は、今はまだ眠っているダイヤモンドのような才能の原石を発掘し、ミュージカルだけではない、あらゆるエンタテインメントのステージで光り輝くボーイズグループ