春の選抜高校野球大会に出場する神村学園の初戦の相手が神奈川県の横浜高校に決まりました。3月19日に開幕する春の選抜高校野球大会。6日に組み合わせ抽選会が行われ、神村学園は大会2日目の第2試合で神奈川県の横浜高校と対戦することが決まりました。大会が順調に進めば20日に試合が行われます。