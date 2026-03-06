この記事をまとめると ■「ガソリンスタンド」は和製英語であり海外では呼び名が異なる ■日本でもガソスタ業界の正式名称は「サービスステーション（SS）」が多い ■高速道路会社のNEXCOではサービスエリアの給油所を「ガスステーション」と呼称する ガソリンスタンドのことをなんでSSっていうの？ ガソリンや軽油といった内燃機関用の燃料を販売している給油所のことを何と呼んでいるだろうか？一番メジャーなのは、おそらく