株主優待だけで生活する投資家“桐谷さん”ことタレントの桐谷広人氏（76）が6日、自身のXを更新。優待品を含めて保有株を写真付きで紹介した。【写真】こんなの貰えるの！？桐谷さんが喜んだ豪華な優待品保有株や優待品などを紹介している桐谷さんだが、今回は「5日、ラックランドから最後の優待品(選択制)が。私は手軽に食べられる食品を選びました」と報告。続けて「私が買ったのは2007年株価が低迷していた500円台。株主