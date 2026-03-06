６日の東京外国為替市場の円相場は、前日（午後５時）と比べて２０銭程度円安・ドル高の１ドル＝１５７円台半ばで取引されている。中東情勢緊迫化への懸念を背景に、安定的な資産とされる基軸通貨のドルに買いが集まっている。また、原油価格の上昇で米国のインフレ（物価上昇）が進むとの見方から、米連邦準備制度理事会（ＦＲＢ）の利下げ観測が後退。日米金利差が意識され、ドル買い・円売りが先行している。対ユーロでは