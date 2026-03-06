木原官房長官はきょう（6日）午前の記者会見で、諸般の事情が許せば、高市総理が来週11日に福島県が主催する「東日本大震災追悼復興祈念式」出席すると発表しました。また、東日本大震災から今年で15年を迎えるのに際し、高市総理は「国民の皆様へ」と題したメッセージを発出しました。以下、全文です。東北地方を中心に未曾有の被害をもたらした東日本大震災の発生から15年を迎えようとしています。この震災によりかけがえのな