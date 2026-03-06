あきんどスシローは、大型タッチディスプレイ「デジタル スシロービジョン」(通称「デジロー」)の導入を拡大する。山口県内では初導入となる「スシロー周南辻店」を含め、2026年3月は全国10店舗で導入を進める。スシロー「デジタル スシロービジョン」「デジロー」は、回転すし本来の楽しさをデジタルで再現しながら、これまでにない店舗体験を提供する取り組みとして展開している大型タッチディスプレイ。2023年9月末に導入して以