「お弁当1個じゃ足りない」。アイドル時代、もえあずがこぼした一言が人生の転機になった。その言葉を聞いたつんく♂が大食い大会を開いたことが、大食いタレント転身のきっかけだったという。『愛のハイエナ season5』場面カット(C)AbemaTV,Inc.○大食いタレント転身のきっかけ3日に配信されたABEMAのバラエティ番組『愛のハイエナ season5』#9のスタジオゲストには、大食いタレントの“もえあず”こともえのあずきが登場した。