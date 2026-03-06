◆第６０回報知杯フィリーズレビュー・Ｇ２（３月７日、阪神競馬場・芝１４００メートル＝３着馬までに桜花賞の優先出走権）＝枠順確定出走馬１８頭の枠順が３月６日、確定した。１４００メートルでは２戦２勝のサンアントワーヌ（牝３歳、美浦・鹿戸雄一厩舎、父ドレフォン）は８枠１７番に決まった。ファンタジーＳ２着の実績があるショウナンカリス（牝３歳、美浦・加藤士津八厩舎、父リアルスティール）は２枠４番。前走のス