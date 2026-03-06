第９８回センバツ高校野球大会（１９日開幕・甲子園）の組み合わせ抽選会が６日、大阪市内で行われ、１回戦の全カードが決まった。抽選によって選手宣誓に決まったのは北照（北海道）の手代森煌斗（てしろもり・きらと）主将（３年）。出席者からの拍手に包まれるた手代森主将は「狙っていたので、うれしいです」と笑顔を見せた。ネットでは、「手代森」という珍しい苗字に注目が集まった。「名字由来ｎｅｔ」によると、「て