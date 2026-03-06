第９８回センバツ高校野球大会（１９日開幕・甲子園）の組み合わせ抽選会が６日、大阪市内で行われた。花咲徳栄（埼玉）は第３日第１試合で東洋大姫路（兵庫）と対戦する。花咲徳栄と東洋大姫路といえば、２００３年センバツ準々決勝で行われた福本真史とグエン・トラン・フォク・アン（ともに３年）による延長１５回引き分け再試合の熱戦が、名勝負として語り継がれる。先発で始まった試合は、双方譲らずに延長戦に。１０回