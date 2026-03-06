ゆずの新曲「⼿のなる⽅へ」が、エバラ⾷品“焼肉のたれ”シリーズCMソングに起用されることが決定した。明日3⽉7⽇より順次CMオンエアがスタートする。楽曲「⼿のなる⽅へ」は、3⽉11⽇リリースの“全曲新曲”によるニューアルバム『⼼⾳』収録のアップテンポナンバーだ。アコースティックギターやピアノ、オルガンやストリングスを軸にした軽快なサウンドほ