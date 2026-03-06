フィギュアスケート・世界ジュニア選手権フィギュアスケートの世界ジュニア選手権は5日（日本時間6日）、エストニア・タリンで女子ショートプログラム（SP）が行われ、17歳・島田麻央（木下グループ）が71.90点で首位発進した。史上初の4連覇に向けて、ただ一人70点台をマーク。強すぎて、もはや海外メディアも驚かない次元だ。順当な結果だと絶賛している。冒頭のダブルアクセル、3回転ループ、3回転ルッツ―3回転トウループ