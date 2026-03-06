◆第６３回報知杯弥生賞ディープインパクト記念・Ｇ２（３月８日、中山競馬場・芝２０００メートル＝３着馬までに皐月賞の優先出走権）皐月賞トライアルの報知杯弥生賞ディープインパクト記念の枠順が３月６日、確定した。デイリー杯２歳Ｓで重賞初制覇を果たして、前走の朝日杯ＦＳで３着だったアドマイヤクワッズ（牡３歳、栗東・友道康夫厩舎、父リアルスティール）は、６枠６番に決定した。デビュー２戦目だった前走を好