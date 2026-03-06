佐藤菜乃花（さとう・なのか）気象予報士のお天気情報です。福岡と佐賀の6日の天気をお伝えします。「天気の予想」 6日は午前を中心に広い範囲で雨が降るでしょう。雨足が強まり、土砂降りの雨になりそうです。 「雨の予想」 朝から雨が降ります。午前中を中心に本降りの雨が続くでしょう。昼すぎ以降は、西側の地域から次第にやんでいく見込みです。 「花粉情報」 雨の影響もあり、ここ数日に比べると花粉の量は少ない見込みで