「韓国で損壊された遺体が多数発見された」という趣旨の虚偽情報を拡散した日本の活動系ユーチューバーが検察に送致された。5日、ソウル警察庁サイバー捜査隊は、先月13日、登録者96万人の韓国人ユーチューバー「デボちゃん」として知られる30代男性、チョ氏を電気通信基本法違反の疑いで身柄不拘束で送致したと明らかにした。チョ氏は昨年10月22日、自身のYouTubeチャンネルに「最近ビザなしで韓国に入国した犯罪者中国人達の殺人