「選抜高校野球・組み合わせ抽選会」（６日）北照（北海道）の手代森主将が抽選の上、開会式の選手宣誓の大役に決定した。「狙っていたのでうれしいです」と感想を話した。前日のキャプテントークでは、３２校の中で１人だけ宣誓したいと話しており、有言実行となった。やりたかった理由について「一生に一度なので、してみたいと立候補した。選手宣誓は（人生）初めて」と明かし「たくさんの人に支えてもらった感謝を表した