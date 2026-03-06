◆ヒルトン東京お台場の日本料理「さくら」初のデザートビュッフェ。日本庭園を望む和空間で「和×いちご」のスイーツを好きなだけヒルトン東京お台場の日本料理「さくら」にて、店舗初のデザートビュッフェ「和×いちご デザートビュッフェ」が開催される。期間は、 2026年3月1日（日）から5月17日（日）までの土日祝限定。いちごを主役に、定番のショートケーキやタルト、日本料理店ならではの和の甘味など多彩な味わいがビュッ