本田圭佑が３月５日、自身のXを更新。世界的大物との豪華な２ショットを公開し、ファンの間で話題を呼んでいる。本田は「スティーヴが明日東京で大きな発表をします」と題して投稿。そこには、笑顔で肩を並べるスティーヴ・アオキとの一枚が添えられている。アオキはアメリカ出身で日本にルーツを持つ世界的DJで音楽プロデューサー。1996年のデビュー以来、EDMシーンを代表するヒット曲を数多く手掛け、グラミー賞にも２度ノ