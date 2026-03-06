◆SALON BAKE & TEAのいちごパフェ「Parfait aux Sakura Awayuki」。白いちごのやさしい甘さと“満開の桜”を楽しむ春の一品今年もいちごのおいしい季節がやってきた！そのまま食べてもおいしいいちごを、さらにおいしく、華やかな見た目も楽しませてくれるデザートといえば「いちごパフェ」。今回ご紹介するのは、SALON BAKE & TEAのいちごパフェ「Parfait aux Sakura Awayuki」。希少な白いちご「淡雪」を使用し、満開