第98回選抜高校野球大会の組み合わせ抽選会＝6日午前、大阪市北区全国の32校が19日から兵庫県西宮市の甲子園球場で争う第98回選抜高校野球大会の組み合わせ抽選会が6日、大阪市内で行われ、昨夏の選手権大会で優勝した沖縄尚学が開幕カードで帝京（東京）と当たることが決まった。2連覇を狙う横浜（神奈川）は神村学園（鹿児島）、明治神宮大会を制した九州国際大付（福岡）は同準優勝の神戸国際大付（兵庫）とぶつかる。夏を