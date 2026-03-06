ABEMAの瀧山あかねアナウンサー（31）が6日までに自身のインスタグラムを更新。すっぴん風ナチュラルメーク姿を投稿した。自身のインスタグラムで「今日は楽しみにしていたお仕事」とつづり始めた。「ぶるぶる震えてたけど晴れて安心です。ここ最近塩分控えてたから、しょっぱいの求めてる！食べられる！」とすっぴん風ナチュラルメーク姿を投稿した。ネットでは「めっちゃ可愛い」「素敵」「美女」「ぺっぴんさんやん」な