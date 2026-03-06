【hololive SUPER EXPO 2026】 開催期間：3月6日～3月8日 開催場所：幕張メッセ 国際展示場4-8ホール・幕張イベントホール（〒261-8550 千葉県千葉市美浜区中瀬2丁目1） ビッグサイトのエントランス VTuber事務所「ホロライブプロダクション」を運営するカバーは、3月6日より8日までの3日間、「hololive SUPER EXPO 2026 Supported By BANDAI」と「hololiv