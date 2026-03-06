犬丸幸平さんパキスタンのじゅうたん買い付け人が、「このミステリーがすごい！」大賞からデビューした。４０カ国ほどを旅した犬丸幸平さんが、「最後の皇帝と謎解きを」（宝島社）で書いたのは、国も身分も越えた若者２人の友情だ。犬丸さんは、１９９４年生まれ。子どもの頃、世界地図を眺めていた。大学に入ると、バックパッカーに夢中に。アジア、南米、アフリカと様々な国に行った。就職活動を終えると時間ができ、久し