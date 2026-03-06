BANDAI SPIRITSはプレミアムバンダイにてゲーム「スーパーロボット大戦OG」シリーズの登場機体を再現したプラモデル「ＨＧ ヒュッケバインボクサー」、「ＨＧ アルトアイゼン・ナハト」を再販する。各商品の発売日、価格は以下の通り。 「ＨＧ ヒュッケバインボクサー」 7月発送予定 価格：12,100円 『スーパーロボット大戦OG』シリーズより、近接戦闘