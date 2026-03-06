第９８回センバツ高校野球大会（１９日開幕・甲子園）の組み合わせ抽選会が６日、大阪市内で行われた。開幕戦は帝京（東京）ー沖縄尚学（沖縄）に決まった。ＳＮＳでは「ビックマッチ」「ワクワクしてくる」「ヤバすぎる」「めっちゃアツい」などの声が上がった。昨夏の甲子園を制した沖縄尚学は、末吉良丞投手、新垣有絃（ゆいと、ともに３年）の２枚看板を擁して投手力は抜群。センバツでは、１９８２〜８３年の池田（徳島）