東京五輪卓球混合ダブルス金メダルの水谷隼さんが６日までにＸを更新。ミラノ・コルティナ五輪でフィギュアスケートペアで日本勢初の金メダルに輝いた「りくりゅう」こと三浦璃来（りく）、木原龍一組が、所属先の木下グループからそれぞれ２０００万円の報奨金を贈られたことについて、自身の考えをつづった。りくりゅうへの１人２０００万円の報奨金については、歌手のＧＡＣＫＴが５日にＸで「世界一を取った二人に２０００