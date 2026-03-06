第９８回センバツ高校野球大会（１９日開幕・甲子園）の組み合わせ抽選会が６日、大阪市内で行われた。帝京長岡（新潟）は第５日第１試合で東北（宮城）と対戦する。帝京長岡は昨秋の北信越大会を制し、明治神宮大会にも初出場。今回が初の甲子園出場となる。そのチームを率いる元日本ハム投手の芝草宇宙（ひろし）監督は、帝京のエースとして出場した１９８７夏の甲子園２回戦で、東北を相手にノーヒットノーランを達成した