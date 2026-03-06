西朱汪遺跡の第３期発掘調査で出土した岳石文化期の陶尊。（臨沂＝新華社配信）【新華社済南3月6日】中国山東省臨沂（りんぎ）市文物考古研究院は、2024年10月〜25年1月に同市沂河新区で実施した西朱汪遺跡の第3期発掘調査で、岳石文化期（紀元前1900〜同1600年）や戦国時代、宋元時代の遺構43カ所を発見したと明らかにした。沂河（ぎが）・沭河（じゅつが）流域で岳石文化期の墓が見つかるのは初めてで、同時代の墓の構造