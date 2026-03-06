◇第6回WBC1次ラウンドC組豪州―チェコ（2026年3月6日東京D）オーストラリアのデービッド・ニルソン監督（56）がチェコ戦前に記者会見に臨み、1次ラウンド突破への意気込みを示した。前日5日の台湾戦では2本の本塁打、3投手の零封リレーと投打のかみ合う形で3―0と快勝した。指揮官は「スタメンは一緒です。右、左ピッチャーは違いますが、右が来ようが左が来ようが対応できる。先発は信頼している。チームスタッフもい