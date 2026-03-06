NHKの職員でチーフディレクターの男が今年1月、東京・渋谷区の路上で20代の女性に対し、わいせつな行為をしたとして警視庁に逮捕されました。不同意性交の疑いで逮捕されたのは、東京・目黒区のNHK職員でチーフディレクターの中元健介容疑者（50）です。中元容疑者は今年1月、渋谷区の路上で通行人の20代女性に対して、わいせつな行為をした疑いがもたれています。警視庁によりますと、中元容疑者は歩いていた女性に声をかけて、近