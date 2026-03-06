iPS細胞を使った再生医療製品について、上野厚生労働大臣は、正式に承認したことを明らかにしました。世界初の実用化になります。iPS細胞とは、神経や筋肉など様々な細胞に変化できる万能細胞で、難病などの治療のため、開発が進められていました。上野厚労大臣は6日、大阪大学発のベンチャー企業・クオリプスによる心不全の治療に使う心筋シートと、住友ファーマによるパーキンソン病向けの製品について、7年の条件および期限付き