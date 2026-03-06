メーカーが“本気”で軽トラックをカスタムTOYOTA GAZOO Racing（TGR）は、2026年1月9日から11日に幕張メッセで開催された「東京オートサロン2026」において、軽トラックのカスタムカー「GRハイゼット モリゾウ Kトレイル」を展示し、大いに注目が集まりました。このユニークな軽トラックカスタムはSNSなどにもさまざまなコメントが寄せられていますが、どのような特徴を持つのでしょうか。このクルマは、“モリゾウ”こと