私（カホ）は専業主婦で、夫（ショウタ）と娘（アコ・小1）、息子（カイト・年少）との4人暮らしです。倹約家の夫は、家族旅行をしていてもファミレスやスーパーで買ったもので、食事で済ませようとします。地元の食を楽しむのも旅行の醍醐味なのに……。そんなある日、私は実家の両親に誘われて、子どもたちと温泉旅館に宿泊しました。普段の家族旅行の様子を話すと、両親は驚いていました。私たちの夫婦間の価値観の違いは、旅行