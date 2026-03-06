平日は仕事や育児、家事に追われ、気づけば1日が終わっている……。そんな日々を送るなかで、ようやく「土日」が訪れます。その貴重な休日に、料理をするかしないかは、家庭ごとに大きく分かれるテーマのようです。『土日は料理しないママ、理由はある？』この投稿に対し、ママたちが率直な声を寄せました。そこには、怠け心では片付けられない事情や、家庭内の役割分担、そして小さなストレスと対策が見えてきました。家事を休み