「友達が借りたヤミ金の保証人になってしまった」などとウソをつき、米沢市に住んでいた女性から現金などをだまし取ったとして、24歳の男が逮捕されました。 詐欺の疑いで逮捕されたのは、住居不定・無職の24歳の男です。 警察によりますと男は、去年7月31日から8月31日までの間、当時米沢市内に住んでいた20歳代の女性に対し、スマートフォンを使って「友達が借りたヤミ金の保証人になってしまった」「返済をするためのお