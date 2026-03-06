＜ダイキンオーキッドレディス初日◇5日◇琉球ゴルフ倶楽部(沖縄県）◇6610ヤード・パー72＞2月4日、ヤマハが今年の6月を最後にゴルフ用品事業から撤退すると発表し、ゴルフ界に衝撃が走った。開幕戦でもそのニュースはトピックとなっているなか、昨年まで同社とクラブ契約を結んでいた永井花奈が7バーディ・2ボギーの「67」をマーク。5アンダーの単独首位と好スタートを切った。【写真】永井花奈の最新クラブセッティングヤマハ