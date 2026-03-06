＜ブルーベイLPGA初日◇5日◇ジャンレイク・ブルーベイGC（中国）◇6712ヤード・パー72＞ルーキー初優勝（通算2勝目）を飾った地でも、ディフェンディングチャンピオンの表情はいつもと変わらない。「1年も経てばあまり覚えてはいない…（笑）。でも風がある気候がすごくいいなと思っていて、今年はちょっと気温が高いけれど、そんなに蒸し暑くなくていいですね」。これが竹田麗央の感想だ。【写真】まぶしい！りお＆さくらの