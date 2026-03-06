3月19日に開幕する春のセンバツ甲子園。6日に組み合わせ抽選会が開かれ、新潟県から出場する帝京長岡は5日目の第1試合で東北(宮城)と対戦。同じく新潟県の日本文理は3日目第2試合で高知農業との対戦が決まりました。