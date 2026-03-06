第９８回選抜高校野球大会（１９日開幕、甲子園球場）の組み合わせ抽選会が６日、大阪市内で開かれ、出場３２校の組み合わせが決まった。選抜連覇を目指す横浜（神奈川）は第２日第２試合で神村学園（鹿児島）と対戦。昨夏の全国選手権王者の沖縄尚学（沖縄）は開幕試合で帝京（東京）と戦う。昨秋の明治神宮大会を制した九州国際大付（福岡）は第４日第１試合で、同大会決勝の再戦となる神戸国際大付（兵庫）と顔を合わせる。