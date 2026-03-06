さいたま市の私立埼玉栄高グラウンドで2024年、男子生徒4人が乗った整備用の車が横転し、うち2人が死傷した事故で、埼玉県警は6日、車の管理を怠ったなどとして、業務上過失致死傷の疑いで同校の男性教員2人を書類送検した。