大丸心斎橋店（大阪市）は6日午前、今年11月に開業300周年を迎えることを記念したのれんを中央玄関に掲げた。館内では呉服店として営業していた江戸から明治時代にかけての店先を再現し、チラシや広告などの史料を展示。店を描いた浮世絵のデジタルアートも楽しむことができる。大丸心斎橋店は1726年11月1日に呉服店「松屋」として開業し、明治時代に百貨店に転換した。1914年には大阪で初めてショーウインドーを導入。現在は