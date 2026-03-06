バンダイ キャンディ事業部と株式会社東ハトで2006年より共同開発している、『クレヨンしんちゃん』に登場するお菓子を再現した「チョコビ」が発売20周年を迎えた。総出荷数は3億個を突破し、積み上げた距離はなんと地球1周分となったことが6日、発表された。【動画】チョコビ食べて変なダンスする『クレヨンしんちゃん』新映像発売20周年を記念し、3月9日より「チョコビ(チョコレート味)」「チョコビ(ショートケーキ味）」を