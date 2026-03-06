元TOKIO・城島茂（55）の妻でタレントの菊池梨沙（30）が、「家族で日光旅行に行ってきました」とつづり、旅先での写真を公開した。【映像】自宅で家族と過ごす元TOKIO城島茂の妻・菊池梨沙2019年9月に城島と結婚し、現在6歳になる男の子の育児に奮闘している菊池。Instagramでは自宅で家族とクリスマスを楽しんだ様子や、息子とバレンタインのチョコ作りをしたことなど、プライベートについて発信している。「家族で日光旅行