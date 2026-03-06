小野田紀美経済安保担当相は、6日の閣議に遅刻し、その後の記者会見で「申し訳ない」と陳謝した。小野田氏は閣議後の会見で、「本日の閣議に5分間遅刻をした」とした上で、理由について「高速に乗っていたが、事故が発生したため、全く進まなくなってしまった」と説明した。さらに「普段から15分か20分前ぐらいには入るようにしていた」と述べた上で、「もっと危機管理をしていきたい。申し訳ない」と述べた。